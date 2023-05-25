Финляндия передала Украине 16-й пакет военной помощи

Зенитное оружие и боеприпасы вошли в новый, 16-й пакет финской военной помощи Украине, заявило минобороны Финляндии, передает ТАСС.

МИД Финляндии заявил о заморозке счетов финских представительств в РФ

Как отмечается, техника и боеприпасы уже доставлены на Украину.

В ведомстве также уточнили, что новый пакет помощи ВСУ оценивается в €109 млн.

По словам главы Минобороны Финляндии Антти Кайкконена, власти страны продолжат курс на поддержку Вооруженных сил Украины, действуя вместе с союзниками.

Министр подчеркнул, что стоимость всех предоставленных Киеву финских пакетов военной помощи уже превысила €1 млрд.

Ранее в посольстве России в Хельсинки заявили, что взаимовыгодное сотрудничество с Финляндией полностью разрушено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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