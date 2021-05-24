МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии после экстренной посадки самолета

МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии в Праге Валерию Курдюкову из-за экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Об этом сообщил РИА Новости представитель белорусской дипмиссии.

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Накануне в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании экстренно приземлился самолет ирландского лоукостера Ryanair, пишет «Газета.ру». На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали на паспортном контроле. На родине в отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что Евросоюз после инцидента с экстренной посадкой самолета может признать президента Белоруссии Александра Лукашенко террористом.

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ТЕГИ:СамолетБелоруссияЧехия
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