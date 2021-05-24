МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии после экстренной посадки самолета
МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии в Праге Валерию Курдюкову из-за экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Об этом сообщил РИА Новости представитель белорусской дипмиссии.
Накануне в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании экстренно приземлился самолет ирландского лоукостера Ryanair, пишет «Газета.ру». На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали на паспортном контроле. На родине в отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что Евросоюз после инцидента с экстренной посадкой самолета может признать президента Белоруссии Александра Лукашенко террористом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Песков отказался комментировать инцидент с самолётом Ryanair
- От коронавируса полностью привились более десяти миллионов россиян
- Результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл
- СМИ: Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair
- МИД Китая опроверг заражение COVID-19 в Уханьском институте вирусологии в 2019 году
- В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020
- МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии после экстренной посадки самолета
- Захарова удивилась реакции Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске
- Рогозин назвал Маска космическим капиталистом
- В России за сутки выявили 8 406 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru