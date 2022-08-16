МИД: Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к ВСУ на Украине

Военнослужащие афганского спецназа, бежавшие из страны в ожидании разрешений на въезд в США, присоединились к украинским силовикам. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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«Часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — цитирует дипломата РИА Новости.

Кабулов подчеркнул, что бежавшие спецназовцы не подконтрольны движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), отмечает Газета.ру. Часть из этих военнослужащих участвуют в боях в Ираке или Сирии, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:ВСУУкраинаАфганистанМИД РФ
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