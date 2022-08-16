МИД: Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к ВСУ на Украине
Военнослужащие афганского спецназа, бежавшие из страны в ожидании разрешений на въезд в США, присоединились к украинским силовикам. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — цитирует дипломата РИА Новости.
Кабулов подчеркнул, что бежавшие спецназовцы не подконтрольны движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), отмечает Газета.ру. Часть из этих военнослужащих участвуют в боях в Ираке или Сирии, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru