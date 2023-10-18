МИД Британии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Ливан

В МИД напомнили, что на границе Израиля и Ливана сохраняется неспокойная обстановка.

«МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Ливан из-за рисков, связанных с конфликтом между Израилем и Палестиной», - сказано в заявлении ведомства.

Израиль 16 октября начал эвакуацию жителей районов, проживающих в районе до двух километров от границы с Ливаном, передает «Радиоточка НСН».

