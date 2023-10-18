МИД Британии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Ливан
Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало своим гражданам не посещать территорию Ливана на фоне эскалации в секторе Газа. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД напомнили, что на границе Израиля и Ливана сохраняется неспокойная обстановка.
«МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Ливан из-за рисков, связанных с конфликтом между Израилем и Палестиной», - сказано в заявлении ведомства.
Израиль 16 октября начал эвакуацию жителей районов, проживающих в районе до двух километров от границы с Ливаном, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru