МИД Бразилии заявил о гибели или пропаже четырех наемников на Украине

Как отметили в ведомстве, Бразилия получила соответствующие данные через посольство в Киеве.

«МИД... знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», — указали в министерстве.

По словам собеседника агентства, правительство не знает точного числа бразильцев, участвующих в боях на Украине. При этом власти связались с родственниками четырех погибших для оказания им консульской помощи.

Как отмечали местные СМИ, наемники пробыли на фронте менее трех месяцев.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ в Часовом Яре, в котором, предположительно, находились иностранные наемники, напоминает RT.

