По данным агентства, на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона был похоронен 50-летний морской пехотинец США в отставке Грейди Курпаси. Отмечается, что он погиб в апреле 2022 года, долгое время числился пропавшим без вести, но в марте 2024-го его останки захоронили.

Кроме того, в Калифорнии появились могилы участвовавшего в боях в составе украинских сил специальных операций Брайна Янга, экс-морпеха из иностранного легиона Украины Иэна Торторичи. Также в штате Айдахо похоронили ликвидированного на Украине в октябре 2022-го наемника Дейна Партирджа, а в Техасе — бывшего американского военного Пола Кима.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за время специальной военной операции на Украине ликвидировали около шести тысяч иностранных наемников. Как отмечал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, ведомство установило свыше 590 наемников из 46 стран, принимающих участие в боях на стороне Киева, напоминает «Свободная пресса».

