МИД: Армения не намерена вступать в НАТО
1 апреля 202405:01
Армения не намерена вступать в Североатлантический альянс, сообщил в интервью телеканалу TN министр иностранных дел Арарат Мирзоян.
По его словам, у страны уже есть сотрудничество с НАТО.
«… Мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, мы увеличили присутствие в Косово, это форма сотрудничества», — заявил дипломат.
При этом о намерении вступить в Альянс речи не идет.
Ранее парламент Армении анонсировал начало обсуждения евроинтеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru