МИД: Армения не намерена вступать в НАТО

По его словам, у страны уже есть сотрудничество с НАТО.

«… Мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, мы увеличили присутствие в Косово, это форма сотрудничества», — заявил дипломат.

При этом о намерении вступить в Альянс речи не идет.

Ранее парламент Армении анонсировал начало обсуждения евроинтеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

