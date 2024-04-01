МИД: Армения не намерена вступать в НАТО

Армения не намерена вступать в Североатлантический альянс, сообщил в интервью телеканалу TN министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

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По его словам, у страны уже есть сотрудничество с НАТО.

«… Мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, мы увеличили присутствие в Косово, это форма сотрудничества», — заявил дипломат.

При этом о намерении вступить в Альянс речи не идет.

Ранее парламент Армении анонсировал начало обсуждения евроинтеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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