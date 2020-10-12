МИД Армении назвал условие эффективных переговоров по Карабаху

Эффективные переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе возможны только после укрепления и сохранения режима прекращения огня, передает ТАСС слова министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.

«Если мы не сможем продлить это перемирие, оно будет негативно влиять на все остальные вопросы. Поэтому сохранение и укрепление этого перемирия остается непосредственно важной задачей. Только в случае полного прекращения огня возможно эффективное рассмотрение других вопросов», - отметил он.

Лавров: Турция поддерживает московские договоренности Армении и Азербайджана по Карабаху

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении. В Москве 9 октября при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова встретились главы МИД обеих республик. Стороны договорились объявить перемирие и приступить к переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ. 12 октября вновь появились сообщения об обстреле территорий в зоне карабахского конфликта.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении мирных договоренностях и агрессии. При этом Азербайджан поддерживает Турция, Армения является членом ОДКБ.

В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. В Азербайджане - комендантский час и проведена частичная мобилизация

Лидеры зарубежных стран призывают стороны конфликта к сдержанности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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