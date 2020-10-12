МИД Армении назвал условие эффективных переговоров по Карабаху

Эффективные переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе возможны только после укрепления и сохранения режима прекращения огня, передает ТАСС слова министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.

«Если мы не сможем продлить это перемирие, оно будет негативно влиять на все остальные вопросы. Поэтому сохранение и укрепление этого перемирия остается непосредственно важной задачей. Только в случае полного прекращения огня возможно эффективное рассмотрение других вопросов», - отметил он.