Лавров: Турция поддерживает московские договоренности Армении и Азербайджана по Карабаху

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении. 9 октября в Москве, при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, встретились главы МИД обеих республик. Стороны договорились объявить перемирие и приступить к переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ. 12 октября вновь появились сообщения об обстреле территорий в зоне карабахского конфликта.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении мирных договоренностях и агрессии. При этом Азербайджан поддерживает Турция, Армения является членом ОДКБ.

В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. В Азербайджане - комендантский час и проведена частичная мобилизация

Лидеры зарубежных стран призывают стороны конфликта к сдержанности.

