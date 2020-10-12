Лавров: Турция поддерживает московские договоренности Армении и Азербайджана по Карабаху

Турция поддерживает московские договоренности Армении и Азербайджана по Карабаху, принятые 10 октября, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Я, кстати, связывался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавошоглу, информировал его о том, что мы рассчитываем на поддержку наших усилий, и в воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена», - приводит РИА Новости слова министра.

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В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении. 9 октября в Москве, при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, встретились главы МИД обеих республик. Стороны договорились объявить перемирие и приступить к переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ. 12 октября вновь появились сообщения об обстреле территорий в зоне карабахского конфликта.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении мирных договоренностях и агрессии. При этом Азербайджан поддерживает Турция, Армения является членом ОДКБ.

В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. В Азербайджане - комендантский час и проведена частичная мобилизация

Лидеры зарубежных стран призывают стороны конфликта к сдержанности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрменияСергей Лавров
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