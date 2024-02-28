МИД Албании: в страну прибыл Зеленский
28 февраля 202404:02
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Албанию, сообщил в соцсети X глава албанского МИД Игли Хасани.
«Большая честь приветствовать... Зеленского в Тиране», — заявил дипломат.
По данным СМИ, глава Украины собирается встретиться с несколькими региональными лидерами в рамках запланированного саммита «Украина – Юго-Восточная Европа». Сам визит Зеленского не афишировался.
Ранее разведка Украины допустила попытки свергнуть Зеленского весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru