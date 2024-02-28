МИД Албании: в страну прибыл Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Албанию, сообщил в соцсети X глава албанского МИД Игли Хасани.

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«Большая честь приветствовать... Зеленского в Тиране», — заявил дипломат.

По данным СМИ, глава Украины собирается встретиться с несколькими региональными лидерами в рамках запланированного саммита «Украина – Юго-Восточная Европа». Сам визит Зеленского не афишировался.

Ранее разведка Украины допустила попытки свергнуть Зеленского весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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