Издание ссылается на источники в Киеве. Отмечается, что за последнее время Зеленский изменился во внешности в худшую сторону.

«На последних совещаниях выглядит опустошенным», - говорится в материале.

Авторы публикации отметили, что 2024 год может оказаться сложным для Зеленского в плане сохранения власти. С приближением окончания его срока на Украину возвращается политическая конкуренция, пишет газета.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 166 тысяч человек, 800 танков и 150 летательных аппаратов, передает «Радиоточка НСН».

