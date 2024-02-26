Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел измотанным
Президент Украины Владимир Зеленский выглядел измотанным и опустошенным на последних совещаниях, пишет британская газета Guardian.
Издание ссылается на источники в Киеве. Отмечается, что за последнее время Зеленский изменился во внешности в худшую сторону.
«На последних совещаниях выглядит опустошенным», - говорится в материале.
Авторы публикации отметили, что 2024 год может оказаться сложным для Зеленского в плане сохранения власти. С приближением окончания его срока на Украину возвращается политическая конкуренция, пишет газета.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 166 тысяч человек, 800 танков и 150 летательных аппаратов, передает «Радиоточка НСН».
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