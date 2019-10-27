Microsoft заключала контракт с военными на десять миллиардов долларов
Компания Microsoft займется созданием облачной инфраструктуры хранения данных для военного ведомства США за 10 миллиардов долларов. Microsoft в борьбе за заказ победил конкурентов из Amazon, сообщается на сайте Пентагона.
«Сегодня министерство обороны сделало еще один шаг вперед в реализации нашей "облачной" стратегии, заключив общецелевой коммерческий контракт на оказание "облачных" информационных услуг с Microsoft», - сообщает ведомство.
На выполнение контракта помимо Microsoft и Amazon претендовали и другие гражданские компании – IBM и Oracle. При этом Google отказалась от участия в тендере, о чем представители компании заявили еще в 2018 году. Кроме того, Google решил не продлевать контакт на улучшение системы распознавания беспилотников, который завершается в 2019 году, по этическим соображениям в части разработки искусственного интеллекта.
Ранее заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире НСН рассказал, как облачные технологии изменят процесс закупок
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