Облачные технологии ускорят процесс закупок

Более тысячи сертификатов облачной электронной подписи (ЭП) выпустил удостоверяющий центр АО «Единая электронная торговая площадка» в течение первого месяца с момента запуска нового сервиса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Более тысячи сертификатов за первый месяц работы проекта «Облачная подпись» выпустила Единая электронная торговая площадка, удостоверяющий центр которой входит в тройку крупнейших УЦ России. Около 70 процентов пользователей, оформивших электронные подписи – это юридические лица, еще 23 процента – индивидуальные предприниматели. Это объясняется, прежде всего тем, что ЭП в России чаще всего используют представители рынка закупок. При этом уже сегодня можно говорить о более масштабном применении этой технологии. Например, в этом году её использовали абитуриенты для подачи документов в вузы. По нашим оценкам, помимо закупок, подпись будет востребована более чем в 200 сферах жизни города», - сказал Владимир Ефимов.

Москва начала первой осваивать новый сервис, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Более 60 процентов пользователей новой услуги – предприниматели из Москвы. При этом облачные электронные подписи уже сейчас начинают приобретать пользователи из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Ростова-на-Дону и других российских городов. Облачная электронная подпись станет еще одним шагом, который сделает участие в закупочных процедурах более мобильным, удобным и безопасным. Отныне из любой точки мира со своего смартфона или планшета обладатель облачной электронной подписи может заверить свои документы в течение всего пары минут, не сталкиваясь с какими-либо техническими сложностями. В ближайшее время пользователи портала поставщиков протестируют "облачную" новинку, о результатах обязательно сообщим», - пообещал Геннадий Дёгтев.

Главное отличие и в то же время преимущество облачной электронной подписи – повышенный уровень ее безопасности, подтвердил генеральный директор АО «ЕЭТП» Антон Емельянов.

«За сохранность ключей в облачном хранилище отвечает ЕЭТП, а значит, клиент избавляется от рисков потерять ключ или скомпрометировать его. Все ключи пользователей находятся на сервере в специальном аппаратном модуле безопасности. Второе важное отличие – отсутствие физического носителя подписи – так называемой "флешки". Таким образом, технология облачной электронной подписи – более защищенная в сравнении с традиционной», - подчеркнул Антон Емельянов.

Он добавил, что мобильное приложение, с помощью которого клиент подтверждает криптографические операции, а также сама технология облачного хранения закрытых ключей электронной подписи сертифицированы ФСБ.

«Единая электронная торговая площадка», контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Москвы, стала первым федеральным оператором электронных торгов, разработавшим и успешно внедрившим новую технологию облачной электронной подписи.

Чтобы оформить облачную электронную подпись, необходимо оставить онлайн-заявку, выбрав необходимый комплект электронной подписи, оплатить счет и подтвердить свою личность в ближайшей точке выдачи.

