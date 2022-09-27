Microsoft заблокировала для россиян последнее обновление для Windows 11
Корпорация Microsoft заблокировала последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11, сообщают «Известия».
Речь идет о территории России. Обновление включает улучшение меню «Проводник», изменение интерфейса «Диспетчер задач», а также ряд других модификаций.
То, что апдейт был заблокирован компанией, подтвердили и эксперты.
На фоне прекращения продаж Microsoft в РФ россияне начинают активно приобретать альтернативные MS Office-продукты отечественных и зарубежной компаний, спрос увеличился в разы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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