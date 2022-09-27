Microsoft заблокировала для россиян последнее обновление для Windows 11

Корпорация Microsoft заблокировала последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11, сообщают «Известия».

Microsoft выпустила большое обновление для Windows 11

Речь идет о территории России. Обновление включает улучшение меню «Проводник», изменение интерфейса «Диспетчер задач», а также ряд других модификаций.

То, что апдейт был заблокирован компанией, подтвердили и эксперты.

На фоне прекращения продаж Microsoft в РФ россияне начинают активно приобретать альтернативные MS Office-продукты отечественных и зарубежной компаний, спрос увеличился в разы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: windows
ТЕГИ:Microsoft
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры