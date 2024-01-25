Microsoft уволит 8% сотрудников игрового подразделения

Руководство корпорации Microsoft приняло решение сократить 8% сотрудников компаний, являющихся частью игрового подразделения. Об этом со ссылкой на служебную записку сообщил портал The Verge.

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Своих рабочих мест лишатся 1,9 тысячи человек. Общая численность игрового подразделения Microsoft составляет 22 тысячи сотрудников.

По информации The Verge, в основном сокращения коснутся штата Activision Blizzard. Компанию покинет ее глава Майк Ибарра и главный дизайнер Аллен Адам.

Также корпорация уволит часть сотрудников Xbox и ZeniMax.

Microsoft 19 января провела презентацию Xbox Developer Direct 2024. Помимо прочего, компания подтвердила выход игры про Индиану Джонса в текущем году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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