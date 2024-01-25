Microsoft уволит 8% сотрудников игрового подразделения
Руководство корпорации Microsoft приняло решение сократить 8% сотрудников компаний, являющихся частью игрового подразделения. Об этом со ссылкой на служебную записку сообщил портал The Verge.
Своих рабочих мест лишатся 1,9 тысячи человек. Общая численность игрового подразделения Microsoft составляет 22 тысячи сотрудников.
По информации The Verge, в основном сокращения коснутся штата Activision Blizzard. Компанию покинет ее глава Майк Ибарра и главный дизайнер Аллен Адам.
Также корпорация уволит часть сотрудников Xbox и ZeniMax.
Microsoft 19 января провела презентацию Xbox Developer Direct 2024. Помимо прочего, компания подтвердила выход игры про Индиану Джонса в текущем году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru