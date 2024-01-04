Microsoft добавит на клавиатуру новую важную клавишу
Корпоративный вице-президент и директор по маркетингу компании Microsoft Юсуф Мехди заявил, что в клавиатуру персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11 внедрят новую клавишу.
В корпоративном блоге IT-гиганта он уточнил, что речь идёт о «клавише искусственного интеллекта Copilot».
При нажатии на данную клавишу будет запускаться разработанный компанией ИИ-помощник Microsoft 365 Copilot, который позволяет использовать функции работы с искусственным интеллектом при работе с графическими программами, например, Word и Excel.
«Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре почти за три десятилетия. Это не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит её эффективность», — подчеркнул Мехди.
Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал «Радиоточке НСН», что операционная система Windows 12, которая готовится к выходу в 2024 году, может оказаться шпионской.
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