Microsoft добавит на клавиатуру новую важную клавишу

Корпоративный вице-президент и директор по маркетингу компании Microsoft Юсуф Мехди заявил, что в клавиатуру персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11 внедрят новую клавишу.

Билл Гейтс предрек переход на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ

В корпоративном блоге IT-гиганта он уточнил, что речь идёт о «клавише искусственного интеллекта Copilot».

При нажатии на данную клавишу будет запускаться разработанный компанией ИИ-помощник Microsoft 365 Copilot, который позволяет использовать функции работы с искусственным интеллектом при работе с графическими программами, например, Word и Excel.

«Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре почти за три десятилетия. Это не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит её эффективность», — подчеркнул Мехди.

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал «Радиоточке НСН», что операционная система Windows 12, которая готовится к выходу в 2024 году, может оказаться шпионской.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:программное обеспечениеКомпьютерыMicrosoft

Горячие новости

Все новости

партнеры