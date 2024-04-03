Путин присвоил звание Героя Труда ректору МГУ Садовничему

Президент Владимир Путин присвоил академику РАН, ректору МГУ им. Ломоносова Виктору Садовничему звание Героя Труда. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную политическую деятельность присвоить звание Героя Труда... Садовничему Виктору Антоновичу», — говорится в документе.

Ректор МГУ 3 апреля отмечает 85-летний юбилей. В среду Владимир Путин поздравил Садовничего, отметив в телеграмме, что во многом благодаря ученому МГУ стал «центром притяжения для талантливой и целеустремленной молодежи».

Ранее российский лидер присвоил звание Героя Труда главе АО «Лепсе», председателю Союза машиностроителей Кировской области Геннадию Мамаеву, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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