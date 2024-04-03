Путин присвоил звание Героя Труда ректору МГУ Садовничему
Президент Владимир Путин присвоил академику РАН, ректору МГУ им. Ломоносова Виктору Садовничему звание Героя Труда. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«За выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную политическую деятельность присвоить звание Героя Труда... Садовничему Виктору Антоновичу», — говорится в документе.
Ректор МГУ 3 апреля отмечает 85-летний юбилей. В среду Владимир Путин поздравил Садовничего, отметив в телеграмме, что во многом благодаря ученому МГУ стал «центром притяжения для талантливой и целеустремленной молодежи».
Ранее российский лидер присвоил звание Героя Труда главе АО «Лепсе», председателю Союза машиностроителей Кировской области Геннадию Мамаеву, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Член СПЧ Кабанов обвинил мигрантов в желании «устроиться» за счет россиян
- Путин присвоил звание Героя России женщине-космонавту Анне Кикиной
- Путин присвоил звание Героя Труда ректору МГУ Садовничему
- Съемки второго сезона сериала «Мастодонт» начались в Москве
- Патрушев: Украина вербует наемников в Душанбе
- Главный инженер рудника «Пионер» арестован после гибели 13 рабочих
- Роспотребнадзор: Для защиты от клещей стоит использовать ряд специальных средств
- Эмир Кустурица «Казаками» Льва Толстова задумал завершить «русский триптих»
- В Петербурге задержали доцента ПГУПС с флагом Украины на аватарке
- Малкин назван лучшим игроком дня в NHL
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru