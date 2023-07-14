Мэтт Дэймон и Эмили Блант ушли с премьерного показа «Оппенгеймера», поддержав бастующих коллег
Известные актеры Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант ушли с премьерного показа фильма «Оппенгеймер» в Лондоне, Sky News.
Так они решили поддержать объявленную в Голливуде забастовку. Как заявил режиссер фильма Кристофер Нолан, артисты «отправились писать свои протестные плакаты».
В настоящее время шестинедельную забастовку продолжают более 11 тысяч сценаристов телевидения и кино, пытаясь договориться о повышении зарплат. Это привело к приостановке остановке нескольких кинопроектов.
В забастовке киноактеров, которая началась 14 июля, примут участие около 160 тысяч актеров кино и телевидения в США. Они требуют повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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