Мэтт Дэймон и Эмили Блант ушли с премьерного показа «Оппенгеймера», поддержав бастующих коллег

Так они решили поддержать объявленную в Голливуде забастовку. Как заявил режиссер фильма Кристофер Нолан, артисты «отправились писать свои протестные плакаты».

В настоящее время шестинедельную забастовку продолжают более 11 тысяч сценаристов телевидения и кино, пытаясь договориться о повышении зарплат. Это привело к приостановке остановке нескольких кинопроектов.

В забастовке киноактеров, которая началась 14 июля, примут участие около 160 тысяч актеров кино и телевидения в США. Они требуют повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

