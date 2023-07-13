Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки
Американская Гильдия киноактеров начала забастовку, сообщает портал Deadline.
Отмечается, что актеры требуют повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов. Также гильдия выступает за введение запрета на использование технологий искусственного интеллекта в кино.
Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения продолжались 12 дней и окончились неудачей. После этого 98% членов гильдии проголосовали за начало забастовки.
В начале мая сценаристы Голливуда начали самую масштабную за последние 15 лет забастовку. Они потребовали поднять заработную плату, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки
- Пентагон заявил о несвоевременности передачи Украине F-16
- Эрдоган понадеялся на переговоры с Путиным до завершения зерновой сделки
- Суд отправил под домашний арест взяткодателя по делу Паршина
- Зеленский: Киев готов заключить договоры по гарантиям безопасности
- В Германии раскрыли детали плана НАТО на случай конфликта с Россией
- Baza: вместе с Паршиным задержали гендира ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Моносова
- Число заразившихся корью в Пензенской области выросло до 64
- Шольц отказался идти с Путиным в поход по Альпам
- Картаполов: законопроект о повышении призывного возраста рассмотрят на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru