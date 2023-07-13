Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки

Отмечается, что актеры требуют повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов. Также гильдия выступает за введение запрета на использование технологий искусственного интеллекта в кино.

Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения продолжались 12 дней и окончились неудачей. После этого 98% членов гильдии проголосовали за начало забастовки.

В начале мая сценаристы Голливуда начали самую масштабную за последние 15 лет забастовку. Они потребовали поднять заработную плату, сообщает «Радиоточка НСН».

