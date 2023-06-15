Эрнст назвал голливудское кино «дерьмом»

«С одной стороны, Голливуд - действительно величайшая киномашина мира. С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года», - считает Эрнст.

Свое мнение о современном американском кинематографе гендиректор Первого канала объяснил спецификой местного рынка. Он отметил, что профессионалы ушли в производство сериалов, поэтому кино стало «подростковым».

Советский и российский режиссер Карен Шахназаров сравнил современное кино с наскальной живописью в изобразительном искусстве. Он признался, что всегда выступал против сиквелов, передает «Радиоточка НСН».

