Меры безопасности в Вене усилили из-за информации о возможном теракте

«Управление государственной защиты и разведки получило информацию о том, что в Вене планируется теракт, мотивированный исламистами», — подчеркнули в полиции.

Правоохранители усилили наблюдение и охрану «чувствительных» объектов города. Кроме того, полицейские дежурят в общественных местах.

Полиция пообещала оповестить жителей Вены в случае возникновения конкретной опасности.

