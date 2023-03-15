Меры безопасности в Вене усилили из-за информации о возможном теракте

Полиция Вены усилила охрану безопасности в важных местах австрийской столицы из-за сведений о возможной подготовке теракта. Об этом говорится в заявлении в Twitter ведомства.

Уличённые в подготовке теракта в Приднестровье хотели напасть и на делегацию ОБСЕ

«Управление государственной защиты и разведки получило информацию о том, что в Вене планируется теракт, мотивированный исламистами», — подчеркнули в полиции.

Правоохранители усилили наблюдение и охрану «чувствительных» объектов города. Кроме того, полицейские дежурят в общественных местах.

Полиция пообещала оповестить жителей Вены в случае возникновения конкретной опасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактыАвстрияВена
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