СМИ: Зеленский отказался от предложения Мерца по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца, сообщает Reuters.

Агентство пишет, украинский лидер направил руководству Европейского союза письмо, в котором говорится, что «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

Зеленский считает, что уход Виктора Орбана с поста главы правительства Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Киева в Евросоюз.

Ранее Мерц призвал предложить Украине ассоциированное членство в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

