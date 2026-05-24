СМИ: Зеленский отказался от предложения Мерца по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца, сообщает Reuters.
Агентство пишет, украинский лидер направил руководству Европейского союза письмо, в котором говорится, что «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».
Зеленский считает, что уход Виктора Орбана с поста главы правительства Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Киева в Евросоюз.
Ранее Мерц призвал предложить Украине ассоциированное членство в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Президент Чехии призвал НАТО «отключить Россию» от интернета
- СМИ: Зеленский отказался от предложения Мерца по Украине
- СМИ: Возле Белого дома в Вашингтоне произошла серия выстрелов
- 24 и 25 мая объявлены днями траура в память о погибших в Старобельске
- СМИ: Удары по военным объектам в Киеве могли быть нанесены «Орешником»
- Посольство США в Киеве предупредило о возможности серьезной воздушной атаки
- СМИ: По Киеву ведется массированная атака
- Столкновения протестующих с полицией произошли в Белграде
- Шестилетнего ребенка засосало в трубу фонтана в Москве
- Количество погибших в колледже в Старобельске увеличилось до 21