В США Гарвард лишили грантов на $60 млн из-за антисемитизма
Гарвардский университет лишился ряда грантов из-за антисемитизма и расовой дискриминации. Об этом заявило американское министерство здравоохранения в соцсети X.
«В связи с тем, что Гарвардский университет все еще не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов», - отмечается в сообщении.
Общая стоимость грантов составляет около $60 млн.
Ранее Белый дом заморозил гранты для Гарварда на $2,2 млрд из-за опасений «по поводу антисемитизма в кампусе и других проблем», напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru