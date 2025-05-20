В США Гарвард лишили грантов на $60 млн из-за антисемитизма

Гарвардский университет лишился ряда грантов из-за антисемитизма и расовой дискриминации. Об этом заявило американское министерство здравоохранения в соцсети X.

«В связи с тем, что Гарвардский университет все еще не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов», - отмечается в сообщении.

Общая стоимость грантов составляет около $60 млн.

Ранее Белый дом заморозил гранты для Гарварда на $2,2 млрд из-за опасений «по поводу антисемитизма в кампусе и других проблем», напоминает РЕН ТВ.

