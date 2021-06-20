Путин в Германии опубликует статью о войне

Российский лидер Владимир Путин к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны подготовил специальную статью, которую опубликует в Германии. Об этом сообщается в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Известно, что материал выйдет в одном из ведущих изданий ФРГ.

Непосредственно в День памяти и скорби 22 июня президент России возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. Он также произнесет речь в память скорбной в истории страны даты.

Накануне Владимир Путин встретится с депутатами уходящего созыва Госдумы РФ в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ГерманияДень Памяти И СкорбиВеликая Отечественная ВойнаВладимир Путин
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