Меркель заявила, что вакцинация от COVID-19 не гарантирует завершения карантина
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что начало вакцинации против COVID-19 не может гарантировать быстрого завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.
В ходе заседания в Бундестаге канцлер подчеркнула, что вакцинация, несмотря на всю важность этого процесса, "не дает определенности" относительно сроков завершения пандемии и снятия ограничительных мер. Меркель заявила, что пандемия будет входить в повестку еще в январе и феврале 2021 года.
Европейское агентство по лекарственным препаратам ранее объявило о том, что вакцина компаний Pfizer и BioNTech может быть сертифицирована уже 21 декабря. Телеканал передает, что Меркель положительно оценила эту новость, однако выразила обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в Германии.
По имеющимся данным, в ФРГ коронавирус был выявлен у более чем 1,3 млн жителей страны. В течение последней недели было выявлено более 144 тысяч случаев COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 22 475.
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