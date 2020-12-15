Меркель заявила, что вакцинация от COVID-19 не гарантирует завершения карантина

В ходе заседания в Бундестаге канцлер подчеркнула, что вакцинация, несмотря на всю важность этого процесса, "не дает определенности" относительно сроков завершения пандемии и снятия ограничительных мер. Меркель заявила, что пандемия будет входить в повестку еще в январе и феврале 2021 года.

Европейское агентство по лекарственным препаратам ранее объявило о том, что вакцина компаний Pfizer и BioNTech может быть сертифицирована уже 21 декабря. Телеканал передает, что Меркель положительно оценила эту новость, однако выразила обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в Германии.

По имеющимся данным, в ФРГ коронавирус был выявлен у более чем 1,3 млн жителей страны. В течение последней недели было выявлено более 144 тысяч случаев COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 22 475.