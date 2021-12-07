Меркель впервые за 11 лет не возглавила рейтинг самых влиятельных женщин

Бывшая жена основателя Amazon Маккензи Скотт возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира-2021 американского журнала Forbes.

Так, впервые за 11 лет исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель не возглавила рейтинг. Единственной представительницей России в списке оказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая переместилась с 57-й строчки на 60-ю.

Меркель проводили с поста канцлера под панк-рок и церковную музыку

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у Ангелы Меркель были бы неплохие шансы на получение Нобелевской премии мира, если бы не насущные гуманитарные проблемы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ForbesРейтинг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры