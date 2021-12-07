Меркель впервые за 11 лет не возглавила рейтинг самых влиятельных женщин
Бывшая жена основателя Amazon Маккензи Скотт возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира-2021 американского журнала Forbes.
Так, впервые за 11 лет исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель не возглавила рейтинг. Единственной представительницей России в списке оказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая переместилась с 57-й строчки на 60-ю.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у Ангелы Меркель были бы неплохие шансы на получение Нобелевской премии мира, если бы не насущные гуманитарные проблемы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- Путин и Байден начали видеопереговоры
- Мужчина с фото в новостях о стрельбе в МФЦ опроверг свою причастность
- «Единая Россия» исключит из партии задержанного экс-главу Калининского района Петербурга
- Россиянина будут судить за избиение пятилетнего сына
- В СК опровергли информацию о смерти девочки при стрельбе в столичном МФЦ
- Попова заявила, что «омикрон» в Россию могли завезти из 50 стран
- СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ столицы
- Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро
- Задержанный за стрельбу в московском МФЦ ранее служил в СВР
- Умерла девочка, раненная при стрельбе в столичном МФЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru