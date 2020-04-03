Меркель возвращается к работе после самоизоляции из-за COVID-19
Ангела Меркель в эту пятницу, 3 апреля, возвращается на своё рабочее место после карантина по коронавирусу. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Он пояснил, что для канцлера Германии завершился четырнадцатидневный подстраховочный карантин, в течение которого Ангела Меркель неоднократно делала тесты на COVID-19. Все они были отрицательными.
Напомним, 22 марта стало известно, что канцлер Германии отправляется на домашний карантин. Это решение было принято после того, как стало известно, что врач, делавший Меркель прививку, заражен COVID-19.
Между тем, у британского премьер-министра Бориса Джонсона, по-прежнему, отмечаются слабые симптомы коронавируса. Об этом накануне заявил официальный представитель канцелярии премьера, при этом не пояснив, выйдет ли Джонсон из самоизоляции в пятницу, 3 апреля.
В прошлую пятницу премьер-министр Великобритании рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией и незамедлительно самоизолировался. По рекомендации британских медиков, пациентам с COVID-19 следует уйти в режим самоизоляции на семь дней, пишет Ura.ru. Следуя этой рекомендации, Джонсон может вернуться к обычной жизни уже 3 апреля.
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