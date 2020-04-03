Меркель возвращается к работе после самоизоляции из-за COVID-19

Ангела Меркель в эту пятницу, 3 апреля, возвращается на своё рабочее место после карантина по коронавирусу. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он пояснил, что для канцлера Германии завершился четырнадцатидневный подстраховочный карантин, в течение которого Ангела Меркель неоднократно делала тесты на COVID-19. Все они были отрицательными.

Напомним, 22 марта стало известно, что канцлер Германии отправляется на домашний карантин. Это решение было принято после того, как стало известно, что врач, делавший Меркель прививку, заражен COVID-19.