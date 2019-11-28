Меркель упала на сцене в Берлине

28 ноября 201919:10

Канцлер Германии Ангела Меркель упала, выходя на сцену Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности, сообщает британский таблоид Daily Mail.

После падения политик поднялась к микрофону и пошутила, что не заметила ступеньки, но в следующий раз ими непременно воспользуется.

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Напомним, слухи о плохом самочувствии немецкого канцлера появились летом 2019 года, когда во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским с ней случился приступ дрожи. Позже на приёме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера инцидент повторился.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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