Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель упала, выходя на сцену Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности, сообщает британский таблоид Daily Mail.

После падения политик поднялась к микрофону и пошутила, что не заметила ступеньки, но в следующий раз ими непременно воспользуется.