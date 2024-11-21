Меркель сообщила, что Трамп был очарован Путиным

У нее сложилось впечатление, что Трамп был очарован президентом России. Меркель указала, что после встречи с Трампом у нее было «нехорошее ощущение».

Бывший канцлер подчеркнула, что сделала вывод о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится.

Также Меркель сказала, что Путин поражал уверенностью в своей правоте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

