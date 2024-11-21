Меркель сообщила, что Трамп был очарован Путиным
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах заявила, что в 2017 году, во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, политик задавал ей вопросы о российском лидере Владимире Путине, сообщает газета Die Zeit.
У нее сложилось впечатление, что Трамп был очарован президентом России. Меркель указала, что после встречи с Трампом у нее было «нехорошее ощущение».
Бывший канцлер подчеркнула, что сделала вывод о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится.
Также Меркель сказала, что Путин поражал уверенностью в своей правоте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден сообщил о планах списать долги Киеву на $4,65 миллиарда
- Симоньян: Журналистка Sky News покраснела, пробравшись к Лаврову
- Меркель сообщила, что Трамп был очарован Путиным
- США отправляют Украине старые ATACMS ради модернизации своего арсенала
- Меркель: Путин поразил уверенностью в своей правоте
- Депутат Шеремет заявил, что Зеленский испытал позднее прозрение по поводу Крыма
- СМИ: Обвиняемый в подрывах «Северных потоков» назвал их благом для ФРГ
- США: Появление у Украины ядерного оружия изменило бы природу вызовов для Вашингтона
- Журналистка Панченко: Киев пытается убедить украинцев, что Трамп хочет эскалации
- СМИ: Количество погибших в результате израильского обстрела Газы увеличилось до 66
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru