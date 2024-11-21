Меркель сообщила, что Трамп был очарован Путиным

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах заявила, что в 2017 году, во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, политик задавал ей вопросы о российском лидере Владимире Путине, сообщает газета Die Zeit.

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У нее сложилось впечатление, что Трамп был очарован президентом России. Меркель указала, что после встречи с Трампом у нее было «нехорошее ощущение».

Бывший канцлер подчеркнула, что сделала вывод о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится.

Также Меркель сказала, что Путин поражал уверенностью в своей правоте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Метцель/POOL
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