Меркель: Путин поразил уверенностью в своей правоте
Российский лидер Владимир Путин поражал уверенностью в своей правоте, сообщает Die Zeit со ссылкой на выдержки из мемуаров экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Политик вспомнила речь президента России в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам бывшего канцлера, тогда Путин показал себя «человеком, который был всегда начеку». Меркель указала на некоторые моменты в речи, которые «не считала полностью неверными», например: критику войны США в Ираке.
Ранее бывший канцлер ФРГ заявила, что всячески старалась предотвратить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru