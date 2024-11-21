Меркель: Путин поразил уверенностью в своей правоте

Российский лидер Владимир Путин поражал уверенностью в своей правоте, сообщает Die Zeit со ссылкой на выдержки из мемуаров экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

СМИ: Меркель и Шольц целенаправленно усиливали энергетические связи с Москвой

Политик вспомнила речь президента России в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам бывшего канцлера, тогда Путин показал себя «человеком, который был всегда начеку». Меркель указала на некоторые моменты в речи, которые «не считала полностью неверными», например: критику войны США в Ираке.

Ранее бывший канцлер ФРГ заявила, что всячески старалась предотвратить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Президент РФВладимир ПутинГерманияАнгела Меркель

Горячие новости

Все новости

партнеры