Меркель: Путин поразил уверенностью в своей правоте

Политик вспомнила речь президента России в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам бывшего канцлера, тогда Путин показал себя «человеком, который был всегда начеку». Меркель указала на некоторые моменты в речи, которые «не считала полностью неверными», например: критику войны США в Ираке.

Ранее бывший канцлер ФРГ заявила, что всячески старалась предотвратить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

