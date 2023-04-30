Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт на Украине
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что всячески старалась предотвратить конфликт на Украине. Политик дала интервью изданию Die Zeit.
Меркель отметила, что использовала все возможности для дипломатии. Бывший канцлер выразила уверенность, что действовала правильно.
Политик заявила, что «сильно беспокоится» о ситуации на Украине. Она отказалась отвечать на вопрос журналиста о возможных вариантах завершения боевых действий.
Меркель призвала продумать сценарий будущих переговоров.
Бывший канцлер ФРГ способствовала невступлению Украины в НАТО, сказал в интервью газете La Razon министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, Запад опасался провоцировать Россию, передает «Радиоточка НСН».
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