Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт на Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что всячески старалась предотвратить конфликт на Украине. Политик дала интервью изданию Die Zeit.

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Меркель отметила, что использовала все возможности для дипломатии. Бывший канцлер выразила уверенность, что действовала правильно.

Политик заявила, что «сильно беспокоится» о ситуации на Украине. Она отказалась отвечать на вопрос журналиста о возможных вариантах завершения боевых действий.

Меркель призвала продумать сценарий будущих переговоров.

Бывший канцлер ФРГ способствовала невступлению Украины в НАТО, сказал в интервью газете La Razon министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, Запад опасался провоцировать Россию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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