Меркель отметила, что использовала все возможности для дипломатии. Бывший канцлер выразила уверенность, что действовала правильно.

Политик заявила, что «сильно беспокоится» о ситуации на Украине. Она отказалась отвечать на вопрос журналиста о возможных вариантах завершения боевых действий.

Меркель призвала продумать сценарий будущих переговоров.

Бывший канцлер ФРГ способствовала невступлению Украины в НАТО, сказал в интервью газете La Razon министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, Запад опасался провоцировать Россию, передает «Радиоточка НСН».

