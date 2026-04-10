Экс-муж Лерчек отказался выступать в прениях по делу о выводе средств
Бывший супруг блогера Лерчик Артем Чекалин отказался выступать в прениях сторон по делу о выводе более 250 миллионов рублей, сославшись на отсутствие времени для подготовки, сообщает РИА Новости.
Ранее прокурор запросила для него наказание в виде 7,5 года лишения свободы и штрафа 196 миллионов рублей. После этого суд перешел к стадии прений, однако Чекалин заявил, что не готов выступать, и пообещал высказаться в последнем слове.
Защита просила отложить заседание, указав, что о начале прений не была заранее уведомлена, а перерыв между стадиями составил чуть более трех часов, чего, по мнению адвоката, недостаточно для подготовки.
Суд отклонил это ходатайство. До этого в рамках процесса были приобщены документы о доходах Чекалина за 2017-2022 годы, а также постановление об отказе в возбуждении дела о неуплате налогов в связи с погашением задолженности, передает «Радиоточка НСН».
