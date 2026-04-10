Экс-муж Лерчек отказался выступать в прениях по делу о выводе средств

Бывший супруг блогера Лерчик Артем Чекалин отказался выступать в прениях сторон по делу о выводе более 250 миллионов рублей, сославшись на отсутствие времени для подготовки, сообщает РИА Новости.

Ранее прокурор запросила для него наказание в виде 7,5 года лишения свободы и штрафа 196 миллионов рублей. После этого суд перешел к стадии прений, однако Чекалин заявил, что не готов выступать, и пообещал высказаться в последнем слове.