Меркель считает Россию огромной и сильной страной

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила изданию Berliner Zeitung, что Россия является огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у лидера США Дональда Трампа.

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

По ее мнению, позиция Вашингтона не говорит о том, что он намерен делать одолжения Москве, так как Трамп в первую очередь стремится к достижению интересов США.

Политик указала, что странам Запада необходимо учитывать точку зрения Москвы. Президента РФ Владимира Путина она назвала властным.

Также Меркель призвала не игнорировать интересы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияГерманияАнгела Меркель

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