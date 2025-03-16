Меркель считает Россию огромной и сильной страной

По ее мнению, позиция Вашингтона не говорит о том, что он намерен делать одолжения Москве, так как Трамп в первую очередь стремится к достижению интересов США.

Политик указала, что странам Запада необходимо учитывать точку зрения Москвы. Президента РФ Владимира Путина она назвала властным.

Также Меркель призвала не игнорировать интересы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

