Меркель призвала не игнорировать интересы России

Упускать из виду интересы России не следует, считает экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила в интервью Berliner Zeitung.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», - сказала Меркель изданию.

Политик высказала мнение, что почти полное отсутствие обсуждений точки зрения президента России Владимира Путина на Запад и расширение НАТО - это «нехорошо». По словам Меркель, такие темы следует затрагивать, и дипломатические инициативы необходимо планировать , чтобы «в нужный момент» они были доступны.

Ранее Ангела Меркель назвала правильным шагом разрыв энергетических отношений с Россией.

