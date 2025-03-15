Меркель призвала не игнорировать интересы России
Упускать из виду интересы России не следует, считает экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила в интервью Berliner Zeitung.
«Дискуссия об интересах России должна иметь место», - сказала Меркель изданию.
Политик высказала мнение, что почти полное отсутствие обсуждений точки зрения президента России Владимира Путина на Запад и расширение НАТО - это «нехорошо». По словам Меркель, такие темы следует затрагивать, и дипломатические инициативы необходимо планировать , чтобы «в нужный момент» они были доступны.
Ранее Ангела Меркель назвала правильным шагом разрыв энергетических отношений с Россией.
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