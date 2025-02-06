Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала не допустить победы России в украинском конфликте. Об этом политик заявила на мероприятии газеты Die Zeit.

Отвечая на вопрос об отказе канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, Меркель напомнила о политике экс-президента США Джо Байдена. По словам бывшего канцлера, Байден «очень взвешенными решениями» о поставках оружия показал, что «правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину», чтобы Россия не одержала победу в конфликте, и при этом Запад «действовал с осторожностью».

В то же время Меркель поддержала действия Шольца, подчеркнув, что для них есть веские причины.

Ранее Ангела Меркель заявляла о важности разрешения конфликтов с Россией посредством дипломатических мер, напоминает Ura.ru.

