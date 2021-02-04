Меркель рассказала о спаде эпидемии COVID-19 в ФРГ

Меркель заявила, что появился "слабый свет в конце туннеля", подчеркнув, что времена по-прежнему остаются "сложными". Канцлер напомнила, что подобных испытаний в стране не было уже сто лет, со времен пандемии испанского гриппа. Глава ФРГ считает, что эти события изменили мир.

Канцлер не назвала дату, после которой будут сняты огранчения, призвав соотечественников "оставаться реалистами". По ее словам, несмотря на положительную динамику последних недель, ситуация с распространением коронавируса "требует максимальной гибкости".

Германский лидер добавила, что быстрое снятие ограничений приведет к всплеску и последующему повторному закрытию всех организаций и "делу не поможет". Меркель привела в пример соседние страны, в том числе Португалию, которые оказались в тяжелой ситуации из-за подобной политики.

