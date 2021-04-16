Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в своём Twitter, что канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала первую прививку от коронавируса.

По его словам, она выбрала для вакцинации препарат Vaxzevria от шведско-британской компании AstraZeneca. Кроме того, Зайберт опубликовал выданный Меркель сертификат о сделанной прививке.

Ранее ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за случаев тромбоза. При этом Дания стала первой страной ЕС, которая полностью отказалась от использования данной вакцины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияВакцинацияВакцинаКоронавирусАнгела Меркель
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