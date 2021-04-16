Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в своём Twitter, что канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала первую прививку от коронавируса.
Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden. pic.twitter.com/P4kMJYNrlc— Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021
По его словам, она выбрала для вакцинации препарат Vaxzevria от шведско-британской компании AstraZeneca. Кроме того, Зайберт опубликовал выданный Меркель сертификат о сделанной прививке.
Ранее ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за случаев тромбоза. При этом Дания стала первой страной ЕС, которая полностью отказалась от использования данной вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca
- Более 3 миллионов человек в мире умерли от коронавируса
- Жителей Москвы предупредили о пробуждении клещей
- Путин обсудил с членами Совбеза ответные меры на санкции США
- На Кубани более 10 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита
- СМИ: Фигуранты по делу замглавы департамента экономической политики Москвы признали вину
- РСТ опроверг сообщения СМИ о возврате денег за несостоявшиеся туры
- Николя Мор вернётся на пост главы «Автоваза»
- МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов
- В Кремле надеются переубедить Турцию в вопросе Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru