Дания исключила препарат AstraZeneca из программы вакцинации
Директор управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём заявил, что в стране решили не возобновлять вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщает РИА Новости.
По его словам, причиной исключения данной вакцины из датской программы вакцинации из-за редких случаев тромбоза.
Брустрём добавил, что в датском агентстве по лекарственным средствам согласились с тем, что у AstraZeneca больше преимуществ, чем недостатков, но решение об использовании того или иного препарата каждая страна ЕС принимает самостоятельно.
Ранее ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у привившихся, сообщает Ura.ru.
Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил о наличии связи между вакциной и образованием тромбов, однако причина такой реакции пока не установлена.
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