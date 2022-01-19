СМИ: Меркель предложили работу в ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в ООН.

Ответа на предложение от экс-канцлера пока не последовало. В самой организации сомневаются, что Меркель примет его.

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Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.

Ранее СМИ назвали Меркель возможным кандидатом на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга. Между тем, советник бывшего канцлера Беате Бауманн заявляла, что Меркель намерена написать автобиографическую книгу, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости
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