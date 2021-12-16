Меркель назвали возможным кандидатом на пост генсека НАТО

По его словам, в сентябре 2020 года у Столтенберга истекает срок полномочий на посту главы НАТО. В связи с этим он рассматривает вариант с возращением в Норвегию, так как он попал в список кандидатов на должность главы Центробанка Норвегии.

Коротченко указал среди возможных кандидатов на замену Столтенбергу экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

«Либо мы видим ряд, скажем, антироссийски настроенных фигур в странах Прибалтики, которые тоже метят на это место. Поэтому, очевидно, будет драка, место оно хлебное и весьма интересное для любого западного политика», — отметил эксперт.

Напомним, в начале декабря 2021 года Ангелу Меркель торжественно проводили с поста председателя правительства, церемония прошла во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ. Она занимала должность канцлера ФРГ в течение 16 лет.

