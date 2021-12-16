Меркель назвали возможным кандидатом на пост генсека НАТО
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подыскивает для себя новую работу, сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает «Политика Сегодня».
По его словам, в сентябре 2020 года у Столтенберга истекает срок полномочий на посту главы НАТО. В связи с этим он рассматривает вариант с возращением в Норвегию, так как он попал в список кандидатов на должность главы Центробанка Норвегии.
Коротченко указал среди возможных кандидатов на замену Столтенбергу экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
«Либо мы видим ряд, скажем, антироссийски настроенных фигур в странах Прибалтики, которые тоже метят на это место. Поэтому, очевидно, будет драка, место оно хлебное и весьма интересное для любого западного политика», — отметил эксперт.
Напомним, в начале декабря 2021 года Ангелу Меркель торжественно проводили с поста председателя правительства, церемония прошла во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ. Она занимала должность канцлера ФРГ в течение 16 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- СМИ: в декларации саммита «Восточного партнерства» не содержится упоминаний об антироссийских санкциях
- В Совфеде рассказали, почему опасно покупать красную икру «с рук»
- На Байкале зарегистрировано второе за день землетрясение
- Депутаты захотели выплачивать новогоднюю пенсию россиянам каждый год
- Меркель назвали возможным кандидатом на пост генсека НАТО
- В Лондоне выпустили рождественский календарь с преступниками в розыске
- Эксперты рассказали об уходе за ёлками дома
- Директор банка не стала комментировать кражу 23 млн кассиршей из Ачинска
- Мужчина и женщина закопали своего младенца в лесу на Кубани
- Болезнь Паркинсона названа одним из последствий COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru