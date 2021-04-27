Меркель пообещала снять ряд ограничений для привившихся и переболевших коронавирусом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что привившиеся от коронавируса жители страны смогут ходить в парикмахерские и магазины без предъявления результатов ПЦР-тестов. Об этом сообщается на сайте кабмина Германии.
По словам Меркель, послабления предусмотрены для вакцинированных и переболевших коронавирусом. Ранее стало известно, что в стране будет отменена приоритетная вакцинация. Таким образом, любой желающий сможет записаться на прививку.
Кампания по массовой вакцинации стартовала в Германии 27 декабря 2020 года. Право получить вакцину дается по показателям здоровья, возраста и профессии. По имеющимся данным, около 6 миллионов человек в стране прошли полный курс иммунизации. Еще 20 миллионов человек получили одну дозу препарата.
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