Меркель пообещала снять ряд ограничений для привившихся и переболевших коронавирусом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что привившиеся от коронавируса жители страны смогут ходить в парикмахерские и магазины без предъявления результатов ПЦР-тестов. Об этом сообщается на сайте кабмина Германии.

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По словам Меркель, послабления предусмотрены для вакцинированных и переболевших коронавирусом. Ранее стало известно, что в стране будет отменена приоритетная вакцинация. Таким образом, любой желающий сможет записаться на прививку.

Кампания по массовой вакцинации стартовала в Германии 27 декабря 2020 года. Право получить вакцину дается по показателям здоровья, возраста и профессии. По имеющимся данным, около 6 миллионов человек в стране прошли полный курс иммунизации. Еще 20 миллионов человек получили одну дозу препарата.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:КарантинАнгела МеркельВакцинацияГермания
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