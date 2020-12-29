Москва расширила ответный список граждан ФРГ, которым запрещён въезд в РФ

Российские власти расширили список граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию РФ, сообщает RT.

В МИД РФ заявили, что такое решение было принято «в ответ на деструктивные действия со стороны Евросоюза», «согласно дипломатическому принципу взаимности».



В российском дипведомстве уточнили, что в расширенный российский стоп-лист вошли руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур из системы Минобороны ФРГ.

На Смоленской площади заявили, что официальный Берлин, в рамках медийно-политической кампании, длительное время говорил о «русском следе» во взломе компьютерных сетей Германского Бундестага в 2015 году, «с целью создания предлога для введения ЕС нового пакета односторонних санкций против России».

В МИД РФ отметили, что при этом власти ФРГ упорно игнорировали все предложения Москвы провести двусторонние экспертные консультации для выявления источников злонамеренной киберактивности.

