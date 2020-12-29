Строительство «Северного потока-2» в Германии завершилось

Россияне вскоре смогут выбирать вакцины от коронавируса Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/finances/29/12/2020/5fe5e1009a7947e934eb59eb?from=newsfeed Более половины россиян готовы сменить профессию в 2021 году Бизнес-омбудсмен просит не запрещать ветклиники в жилых домах