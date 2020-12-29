Строительство «Северного потока-2» в Германии завершилось
Компания Nord Stream 2 завершила укладку газопровода «Северный поток-2» в немецкой исключительной экономической зоне, пишет РБК.
Трубоукладочные работы велись на глубине 30 метров, длина отрезка газопровода составила 2,6 километра.
Достройка участка газопровода в ИЭЗ велась с середины декабря. Последний участок протяженностью 147 километров пройдет у берегов Дании. Строительство планируют продолжить с 15 января 2021 года.
Палата представителей конгресса США в начале декабря ввела новые санкции, направленные против строительства российского газопровода. Ограничения коснулись более чем 120 компаний в 12 странах. Позже пресс-секретарь Еврокомиссии выступил против новых санкций и заявил, что европейская политика должна быть определена Европой, а не третьими странами.
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