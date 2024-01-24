Мэрия Кишинева подала иск более чем на 500 млн леев к правительству Молдавии

Мэрия столицы Молдавии Кишинева подала в суд на Минфин и правительство страны, потребовав возврата долга в размере свыше полумиллиарда леев. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Ион Чебан.

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По его словам, долг образовался перед бюджетом муниципалитета из-за делегирования дополнительных полномочий примэрии Кишинева без выделения денежных средств.

Чебан обвинил Минфин и правительство страны в необдуманных действиях, которые нанесли столь серьезный ущерб бюджету столицы республики. По его словам, иск может поддерживать любой гражданин Молдавии.

Также мэр отметил, что из 23 млрд леев, которые жители столицы ежегодно платят в госбюджет, в бюджет Кишинева возвращаются лишь 2,8 млрд леев. Чебан потребовал увеличить эту цифру как минимум до 50% от уплачиваемых налогов.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
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