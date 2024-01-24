Мэрия Кишинева подала иск более чем на 500 млн леев к правительству Молдавии

По его словам, долг образовался перед бюджетом муниципалитета из-за делегирования дополнительных полномочий примэрии Кишинева без выделения денежных средств.

Чебан обвинил Минфин и правительство страны в необдуманных действиях, которые нанесли столь серьезный ущерб бюджету столицы республики. По его словам, иск может поддерживать любой гражданин Молдавии.

Также мэр отметил, что из 23 млрд леев, которые жители столицы ежегодно платят в госбюджет, в бюджет Кишинева возвращаются лишь 2,8 млрд леев. Чебан потребовал увеличить эту цифру как минимум до 50% от уплачиваемых налогов.

Ранее в Молдавии 20% школьников выбрали русский языком обучения.

