В Молдавии каждый пятый школьник выбрал языком обучения русский
В Молдавии 20% школьников выбрали русский языком обучения, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.
По информации ведомства, в стране действуют 1,2 тысячи школ, в которых обучаются 334 тысячи человек. Из них более 80% выбрали языком румынский, почти 20% - русский.
При этом в Гагаузской автономии в русскоязычных классах обучаются 92% детей, в столице страны Кишиневе - 21%.
Ранее парламент Молдавии признал государственным языком румынский. Конституционный суд страны лишил русский статуса языка межнационального общения, напоминает «Радиоточка НСН».
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