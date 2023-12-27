В Молдавии каждый пятый школьник выбрал языком обучения русский

По информации ведомства, в стране действуют 1,2 тысячи школ, в которых обучаются 334 тысячи человек. Из них более 80% выбрали языком румынский, почти 20% - русский.

При этом в Гагаузской автономии в русскоязычных классах обучаются 92% детей, в столице страны Кишиневе - 21%.

Ранее парламент Молдавии признал государственным языком румынский. Конституционный суд страны лишил русский статуса языка межнационального общения, напоминает «Радиоточка НСН».

