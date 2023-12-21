Молдавия изменит код аэропорта Кишинева из-за русского языка

«Предыдущая аббревиатура KIV — сокращение от русского названия Кишинев — больше не будет отображаться в таблицах рейсов», — написал Спыну в соцсетях.

Изменения введут с 18 января, отмечает RT.

По словам Спыну, основной целью было убрать «русское» название и «избавиться от наследия» того, что обозначает наименование молдавской столицы.

