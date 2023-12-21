Молдавия изменит код аэропорта Кишинева из-за русского языка

Аэропорт Кишинева сменит международный код и начнет использовать аббревиатуру RMO — «Республика Молдова». Об этом сообщил министр инфраструктуры и территориального развития страны Андрей Спыну.

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«Предыдущая аббревиатура KIV — сокращение от русского названия Кишинев — больше не будет отображаться в таблицах рейсов», — написал Спыну в соцсетях.

Изменения введут с 18 января, отмечает RT.

По словам Спыну, основной целью было убрать «русское» название и «избавиться от наследия» того, что обозначает наименование молдавской столицы.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:АэропортМолдавия

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