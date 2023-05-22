Мэр Тбилиси выступил против введения виз для россиян
Мэр столицы Грузии и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе выступил против введения визового режима для российских граждан.
По его словам, он одобряет приезд большего количества туристов в Грузию. Также градоначальник приветствует приход в страну компаний, на которые не наложены санкции.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за полетов в Россию. По ее словам, она объявляет бойкот авиакомпании. Также она призвала граждан Грузии поддержать ее в этом решении.
В пятницу, 19 мая, в аэропорту Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет российской авиакомпании. Грузинские оппозиционеры от партии «Дроа» пытались прорвать полицейский кордон. А 20 мая - первый за четыре года рейс Georgian Airways из Тбилиси в московском аэропорту Внуково, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru