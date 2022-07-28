Байден: экономика США не находится в рецессии

Байден сослался на заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла и других представителей банковской отрасли и экономистов, считающих, что американская экономика не в рецессии.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в США рекордно низкий уровень безработицы 3,6%. Он также добавил, что за время его президентства было создано 9 млн новых рабочих мест.