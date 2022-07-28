Байден: экономика США не находится в рецессии
Президент США Джо Байден заявил, что экономика страны не находится в стадии рецессии. Об этом он сообщил в четверг во время выступления в Белом доме, передает ТАСС.
Байден сослался на заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла и других представителей банковской отрасли и экономистов, считающих, что американская экономика не в рецессии.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день в США рекордно низкий уровень безработицы 3,6%. Он также добавил, что за время его президентства было создано 9 млн новых рабочих мест.
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