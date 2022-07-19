Американский эксперт заявил о поражении Байдена в битве с Россией за Украину

«Его [Байдена] любимая лошадь, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы», — указал эксперт.

Макгрегор подчеркнул, что из-за американских санкций против России Европе грозит экономический армагеддон, пишет РИА ФАН. По словам эксперта, американцы и европейцы уже злятся на своих «робких и бестолковых» лидеров.

Полковник привел в пример крупнейшую экономику ЕС, ключевую страну НАТО — Германию — которая уже испытывает экономические трудности. По мнению Макгрегора, в случае, если канцлер ФРГ Олаф Шольц выступит за прекращение огня на Украине, то европейская поддержка Североатлантического альянса и противостояние Вашингтона и Москвы рухнут, пишет «Свободная пресса».

