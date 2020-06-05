Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба погибшего от рук полиции Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не сдержал слез во время церемонии прощания с погибшим от рук полиции афроамериканцем Джорджем Флойдом.

На видео отчетливо видно, как мэра, склонившегося на одно колено перед гробом, трясет из-за плача.