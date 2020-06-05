Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба погибшего от рук полиции Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не сдержал слез во время церемонии прощания с погибшим от рук полиции афроамериканцем Джорджем Флойдом.

На видео отчетливо видно, как мэра, склонившегося на одно колено перед гробом, трясет из-за плача.

Во время траурной церемонии собравшиеся почтили память Флойда молчанием. Оно длилось 8 минут 46 секунд – столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда после задержания.

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Гибель чернокожего американца Джорджа Флойда спровоцировала массовые акции протеста против произвола полиции и беспорядки в нескольких городах Соединенных Штатов и Европы.

Ранее Северный центральный университет Миннеаполиса (штат Миннесота) учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Об этом заявил ректор вуза Скотт Хэгэн.


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ФОТО: Скриншот видео
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